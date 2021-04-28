В Калмыкии лабораторно подтвержден второй случай заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой

Как сообщили сегодня в региональном Роспотребнадзоре, мужчина госпитализирован в инфекционную больницу. Врачи оценивают его состояние, как средней степени тяжести.

Еще одна женщина сейчас находится под пристальным наблюдением врачей. Ожидаются результаты ее анализов на подтверждении КГЛ. Всего на сегодняшний день 156 человек обратились в больницы после укуса клещей. Из них – 85 детей до 14 лет. Отмечены случаи в Элисте, Лаганском, Яшалтинском, Целинном районах.

Ежедневно исследования на КГЛ проводят в лаборатории особо опасных вирусных инфекций. Сезон активности насекомых – переносчиков опасной болезни традиционно приходится на май.