«О мерах по противодействию распространения саранчовых вредителей. Борьба с опустыниванием и состояние посевов в условиях засухи»

Совещание на эту тему сегодня проходит в Нефтекумске Ставропольского края. Участие в нем, в режиме ВКС, также принимают Дагестан, Волгоградская область и Калмыкия. На территории этих регионов уже началось активное размножение вредителей. А потому - необходимо уже сейчас скоординировать совместные усилия по предупреждению массового заселения саранчи. В Калмыкии очаги выявлены уже на территории 5 районов. Общая площадь - почти 17 тысяч гектаров. Регионы уже начали истребительные мероприятия.

Еще одна проблема, которую необходимо решать сообща – это опустынивание. Одна из мер по борьбе с наступлением песков, которая обсуждается на сегодняшнем совещании, - создание специализированного Центра по борьбе с этим природным явлением.

Там работают наши коллеги из ГТРК «Ставрополье». И вот что передает корреспондент Лана Волкова.

Напомним, создать Центр по борьбе с опустыниванием земель в Калмыкии поручил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам своего визита в степной регион. Эта проблема здесь стоит наиболее остро. Процессу опустынивания и деградации сельхозугодий подвержена территория «Черных земель». Ежегодный прирост песков составляет более 80 тысяч гектаров. Усугубляется ситуация и жесточайшей засухой, которая продолжается уже более 10 лет.