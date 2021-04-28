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28 мая, 13:23
НовостиОбществоГород

Осталось всего пара дней до окончания голосования за одну из общественных территорий для благоустройства

Осталось всего пара дней до окончания голосования за одну из общественных территорий для благоустройства

 Жителям Элисты нужно выбрать одну из трех территорий для благоустройства. Это «Аллея героев» с парком, сквер у кинотеатра «Родина» и парк «Молодежный» в 1 микрорайоне.

В этом году, для того, чтобы принять участие в голосовании не надо никуда идти. Все гораздо проще – нужно зайти на сайт za.gorodsreda.ru  и авторизоваться на нем через портал «Госуслуги». Для тех граждан, у которых нет аккаунта на этом портале, предусмотрена регистрация через номер телефона.

Участие в голосовании могут принять и дети возрастом от 14 лет, имеющие паспорт. Традиционно, выбранная территория будет благоустраиваться за счет программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование продлится до 30 мая.

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