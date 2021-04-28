Осталось всего пара дней до окончания голосования за одну из общественных территорий для благоустройства

Жителям Элисты нужно выбрать одну из трех территорий для благоустройства. Это «Аллея героев» с парком, сквер у кинотеатра «Родина» и парк «Молодежный» в 1 микрорайоне.

В этом году, для того, чтобы принять участие в голосовании не надо никуда идти. Все гораздо проще – нужно зайти на сайт za.gorodsreda.ru и авторизоваться на нем через портал «Госуслуги». Для тех граждан, у которых нет аккаунта на этом портале, предусмотрена регистрация через номер телефона.

Участие в голосовании могут принять и дети возрастом от 14 лет, имеющие паспорт. Традиционно, выбранная территория будет благоустраиваться за счет программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование продлится до 30 мая.