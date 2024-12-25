В Калмыкии состоялся турнир по практической стрельбе из пневматического пистолета IPSC Action Air.

Организаторы турнира - Федерация практической стрельбы РК и министерство физической культуры и спорта республики. К участию были приглашены сотрудники органов государственной власти и администрации города Элисты вместе с членами их семей.

Соревнования прошли в стрелковом тире Русской национальной гимназии имени Сергия Радонежского. В турнире, приуроченном Году семьи, участвовали 17 команд в индивидуальной дисциплине и в командном зачёте.

В общекомандном зачёте сотрудники аппарата правительства Республики Калмыкия заняли первое место. В напряжённой дуэли на точность и скорость победу одержала команда "Львы".

Победители были награждены дипломами и ценными подарками. Самые юные участники турнира не остались без внимания - им вручены специальные призы и новогодние подарки.

Фото: Правительство Республики Калмыкия