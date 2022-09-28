В Калмыкии китайский язык популярнее немецкого и французского

По данным исследовательского центра рекрутинговой платформы, вакансий, где требуется знание китайского языка, в Калмыкии за год стало больше в 1,3 раза.

В топ-5 наиболее востребованных в вакансиях иностранных языков (разговорное и свободное владение, в порядке убывания количества вакансий) вошли английский, китайский, французский, немецкий, итальянский. Испанский язык уступил позиции итальянскому.

Ранее аналитики отмечали, что китайский язык стали называть полезным для карьеры в 2 раза чаще, чем год назад.

На рынке труда со знанием китайского языка чаще всего требуются менеджеры внешнеэкономической деятельности, специалисты по снабжению, по закупкам, переводчики и менеджеры по продажам. Среди компаний различных сфер деятельности специалистов со знанием языка Поднебесной чаще всего набирают транспортно-логистические компании, ритейл и производственные предприятия.

Фото: ИА REGNUM