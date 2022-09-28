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10 ноября, 07:26
Новости

Сегодня - День сотрудника органов внутренних дел

Сегодня - День сотрудника органов внутренних дел

Их служба и опасна, и трудна. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают блюстители порядка. Он официально называется День сотрудника органов внутренних дел. Традиция его отмечать родилась в революцию 1917 года. Тогда был подписан указ о создании рабоче-крестьянской милиции для сохранения общественного порядка. С тех пор их задачи остаются неизменными – обеспечивать безопасность граждан, их интересов, чести и достоинства, вести борьбу с преступностью. Лучших полицейских сегодня будут чествовать на торжественном гарнизонном разводе. Стражей порядка поздравит глава региона Бату Хасиков.

И сегодня же завершается голосование за звание «Лучший участковый страны». Калмыкию во Всероссийском конкурсе МВД представляет участковый уполномоченный Элистинского управления Аркадий Лиджи-Горяев. Именно за него было отдано большинство голосов на региональном этапе.

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