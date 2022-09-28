Калмыкия - в финале фестиваля "Диво Евразии"

Калмыкия вышла в финал шестого Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии». Элиста представила проект «Фестиваль лотосов-2022», он успешно прошел два отборочных тура. Победители и призеры международного конкурса будут определены в 25 категориях и номинациях в Новосибирске с 7 по 9 декабря. В финале свои видеопроекты представят также участники из Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, России, Узбекистана и других стран.