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10 ноября, 08:25
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Калмыкия - в финале фестиваля "Диво Евразии"

Калмыкия - в финале фестиваля "Диво Евразии"

Калмыкия вышла в финал шестого Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии». Элиста  представила проект «Фестиваль лотосов-2022», он успешно прошел два отборочных тура. Победители и призеры международного конкурса будут определены в 25 категориях и номинациях в Новосибирске с 7 по 9 декабря. В финале свои видеопроекты представят также участники из Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, России, Узбекистана и других стран.

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