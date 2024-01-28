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30 января, 11:19
Новости

В Калмыкии карьерным ростом чаще довольны люди без высшего образования – таковы данные одного из сервисов по поиску работы

В Калмыкии карьерным ростом чаще довольны люди без высшего образования – таковы данные одного из сервисов по поиску работы

Чаще всего рада своим успехам молодежь до 24 лет. Респонденты со средним профессиональным образованием довольны тем, как складывается их трудовая деятельность больше выпускников вузов.

Каждый четвертый опрошенный с дипломом ссуза оценил динамику своей карьеры на максимальный балл. Время проведения опроса с 19-25 января, количество респондентов не указывается.

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