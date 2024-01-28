30 января, 11:19
В Калмыкии карьерным ростом чаще довольны люди без высшего образования – таковы данные одного из сервисов по поиску работы
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Чаще всего рада своим успехам молодежь до 24 лет. Респонденты со средним профессиональным образованием довольны тем, как складывается их трудовая деятельность больше выпускников вузов.
Каждый четвертый опрошенный с дипломом ссуза оценил динамику своей карьеры на максимальный балл. Время проведения опроса с 19-25 января, количество респондентов не указывается.