30 января, 12:37
Прокуратура Приютненского района добивается утверждения администрацией районного муниципалитета муниципальных маршрутов
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Прокуратура района провела проверку исполнения законодательства в сфере транспортного обслуживания населения. Установлено, что администрацией РМО полномочия по организации транспортного обслуживания населения в муниципальном районе не осуществляются: до настоящего времени не разработаны и не утверждены муниципальные маршруты.
Прокуратура района в суд направила административное исковое заявление о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и возложении обязанности разработать и утвердить муниципальные маршруты.
Решением суда исковые требования прокуратуры района удовлетворены. Исполнение решения суда поставлено на контроль.
Фото: Прокуратура Республики Калмыкия