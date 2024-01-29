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30 января, 12:37
Новости

Прокуратура Приютненского района добивается утверждения администрацией районного муниципалитета муниципальных маршрутов

Прокуратура района провела проверку исполнения законодательства в сфере транспортного обслуживания населения. Установлено, что администрацией РМО полномочия по организации транспортного обслуживания населения в муниципальном районе не осуществляются: до настоящего времени не разработаны и не утверждены муниципальные маршруты.

Прокуратура района в суд направила административное исковое заявление о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и возложении обязанности разработать и утвердить муниципальные маршруты.

Решением суда исковые требования прокуратуры района удовлетворены. Исполнение решения суда поставлено на контроль.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия

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