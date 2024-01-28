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30 января, 10:35
НовостиСемья

В Калмыкии растет число многодетных семей

В Калмыкии растет число многодетных семей

За последние пять лет их стало больше почти в полтора раза – сообщили в пресс-службе регионального соцфонда. Напомним, Президент Владимир Путин в целях защиты института семьи и сохранения традиционных ценностей объявил в стране 2024 - Годом семьи. И сегодня соцподдержка –приоритет государства.

Одна из таких мер – единое пособие на детей в возрасте до 17 лет и для будущих мам, вставших на учет на ранних сроках беременности. Выплаты на детей устанавливаются на год, по истечении которых семья имеет право подать новое заявление.

Отметим, в этом году региональным Отделением фонда принято более 6 тысяч заявлений.

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