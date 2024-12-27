17 января, 15:43
В Калмыкии, как сообщает республиканское министерство цифрового развития, в рамках нового национального проекта программа «Кода будущего» будет дополнена курсами по робототехнике и ИИ-технологиям.
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В республике в рамках федерального проекта "Код будущего" в 2023-2024 учебном году прошли обучение 372 школьника и студента колледжей.
Новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства даст возможность учащимся 8-11 классов и студентам средних специальных учебных заведений изучить популярные языки программирования Python, JavaScript, C++, C#, 1С.
По итогам прохождения бесплатных курсов по программированию выпускники получат сертификаты, которые могут добавить им до 10 дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы-партнёры.
Новый набор начнётся уже этим летом.
Фото: Правительство Республики Калмыкия