17 января, 16:39
В Калмыкии в Приютном строится поликлиническое подразделение районной больницы.
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Строительство осуществляется в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
Заместитель председателя правительства РК Александр Мишаков с Артемом Михайловым, Булатом Сараевым проинспектировали ход строительных работ нового здания поликлиники.
На данный момент завершены земельные работы. Строительство идет по графику. Введение в эксплуатацию новых объектов здравоохранения - это еще один шаг решения вопроса доступности и качества оказания медицинской помощи населению республики.
Фото: Булат Сараев