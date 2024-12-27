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17 января, 16:39
НовостиСобытиеСтроительство

В Калмыкии в Приютном строится поликлиническое подразделение районной больницы.

В Калмыкии в Приютном строится поликлиническое подразделение районной больницы.

Строительство осуществляется в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Заместитель председателя правительства РК Александр Мишаков с Артемом Михайловым, Булатом Сараевым проинспектировали ход строительных работ нового здания поликлиники.

На данный момент завершены земельные работы. Строительство идет по графику. Введение в эксплуатацию новых объектов здравоохранения - это еще один шаг решения вопроса доступности и качества оказания медицинской помощи населению республики.

Фото: Булат Сараев

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