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17 января, 14:58
НовостиСобытиеКриминал

В Калмыкии бывший ветеринарный врач предстанет перед судом.

В Калмыкии бывший ветеринарный врач предстанет перед судом.

По версии следствия, в период с 16 мая 2022 года по 31 декабря 2023 года обвиняемый, являясь ветеринарным врачом, систематически получал взятки за допуск к убою животных без документов, подтверждающих их безопасность.

В указанный период врачом в отсутствие законных оснований было допущено к убою 23 887 голов мелкого рогатого скота и 80 голов крупного рогатого скота. Общая сумма полученных им от заготовителей в качестве взятки денежных средств составила более 550 тысяч рублей.

В ходе расследования арестовано принадлежащее обвиняемому транспортное средство, обвиняемый добровольно выдал следователю часть полученных в качестве взятки денежных средств в размере 105 тысяч рублей, а также бытовую технику, приобретенную на полученные в качестве взятки денежные средства. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следком Калмыкии

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