В Калмыкии, как сообщает министерство социального развития республики, в 2025 году господдержка работодателей будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Кадры»

Соответствующие мероприятия планируются реализовать в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры».

В 2024 году в Калмыкии была успешно реализована программа господдержки работодателей по субсидированию найма, в результате которой трудоустроено 49 человек, из них: 3 ветеранов боевых действий, 31 гражданин в возрасте до 30 лет, 15 граждан с инвалидностью.