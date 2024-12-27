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14 января, 15:21
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В Калмыкии, как сообщает министерство социального развития республики, в 2025 году господдержка работодателей будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Кадры»

В Калмыкии, как сообщает министерство социального развития республики, в 2025 году господдержка работодателей будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Кадры»

Соответствующие мероприятия планируются реализовать в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры».

В 2024 году в Калмыкии была успешно реализована программа господдержки работодателей по субсидированию найма, в результате которой трудоустроено 49 человек, из них: 3 ветеранов боевых действий, 31 гражданин в возрасте до 30 лет, 15 граждан с инвалидностью.

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