7 марта, 14:47
В Калмыкии, как и по всей стране стартовал региональный этап Чемпионата "Абилимпикс" - 2023 президентской платформы "Россия – страна возможностей"
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Это международный конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья. Победители примут участие в ежегодном Национальном чемпионате, который пройдет в Москве во второй половине октября.
Это международный конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья. Победители примут участие в ежегодном Национальном чемпионате, который пройдет в Москве во второй половине октября.
В рамках соревновательной программы по всей стране участники продемонстрируют экспертам свое мастерство и навыки по 214 компетенциям. Также предусмотрена деловая и образовательная программы, мастер-классы, ярмарка вакансий.
Фото: monrk.ru (Министерство образования и науки РК)