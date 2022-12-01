В Калмыкии, как и по всей стране стартовал региональный этап Чемпионата "Абилимпикс" - 2023 президентской платформы "Россия – страна возможностей"

Это международный конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья. Победители примут участие в ежегодном Национальном чемпионате, который пройдет в Москве во второй половине октября.



В рамках соревновательной программы по всей стране участники продемонстрируют экспертам свое мастерство и навыки по 214 компетенциям. Также предусмотрена деловая и образовательная программы, мастер-классы, ярмарка вакансий.



Фото: monrk.ru (Министерство образования и науки РК)