Бойцы из Калмыкии шлют поздравления с фронта женщинам Калмыкии!

"Хочу поздравить с 8 марта весь прекрасный пол нашей республики. Хочу всех поблагодарить за оказанную помощь, за то, что нас обеспечили всем необходимым. Хочу пожелать хорошего настроения, мирного неба, твердой земли под ногами и здоровья всем вам. Победа будет за нами", — говорят бойцы отдельного Калмыцкого артиллерийского противотанкового дивизиона.



Фото: t.me/warfakes08