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8 марта, 08:52
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Бойцы из Калмыкии шлют поздравления с фронта женщинам Калмыкии!

Бойцы из Калмыкии шлют поздравления с фронта женщинам Калмыкии!

"Хочу поздравить с 8 марта весь прекрасный пол нашей республики. Хочу всех поблагодарить за оказанную помощь, за то, что нас обеспечили всем необходимым. Хочу пожелать хорошего настроения, мирного неба, твердой земли под ногами и здоровья всем вам. Победа будет за нами", — говорят бойцы отдельного Калмыцкого артиллерийского противотанкового дивизиона.

Фото: t.me/warfakes08

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