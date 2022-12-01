8 марта, 08:52
Бойцы из Калмыкии шлют поздравления с фронта женщинам Калмыкии!
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"Хочу поздравить с 8 марта весь прекрасный пол нашей республики. Хочу всех поблагодарить за оказанную помощь, за то, что нас обеспечили всем необходимым. Хочу пожелать хорошего настроения, мирного неба, твердой земли под ногами и здоровья всем вам. Победа будет за нами", — говорят бойцы отдельного Калмыцкого артиллерийского противотанкового дивизиона.
"Хочу поздравить с 8 марта весь прекрасный пол нашей республики. Хочу всех поблагодарить за оказанную помощь, за то, что нас обеспечили всем необходимым. Хочу пожелать хорошего настроения, мирного неба, твердой земли под ногами и здоровья всем вам. Победа будет за нами", — говорят бойцы отдельного Калмыцкого артиллерийского противотанкового дивизиона.
Фото: t.me/warfakes08