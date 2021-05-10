Делегация Калмыкии принимает участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Запланированы ряд деловых встреч, которые касаются перспектив социально-экономического развития региона. А также подписание соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с другими субъектами. Напомним, форум в Северной столице – это ведущая площадка, на которой главы государств, руководители федеральных и региональных органов власти, представители крупнейших российских и иностранных компаний собираются для обсуждения и совместного поиска эффективных решений актуальных вопросов национальной и мировой экономики.

Главным событием станет выступление Владимира Путина на пленарном заседании - впервые с начала пандемии коронавируса Президент будет участвовать в событии такого масштаба в очном формате.

Одна из ключевых тем – поддержка и реализация инвестиционных проектов. Особое внимание планируют уделить модернизации национальных систем здравоохранения после пандемии.