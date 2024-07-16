Городские электрические сети не справляются с повышенной нагрузкой

А все из-за сильной жары. Элистинцы жалуются на низкое напряжение. Жители Южного района, которые больше всех страдают из-за отключения света, поделились с Народным фронтом видеозаписями, на которых входящее напряжение находится на довольно низком уровне.

По их словам, из-за постоянных скачков света техника выходит из строя. Общественники обратились в Читаэнергосбыт с просьбой сделать перерасчет данных за некачественно предоставленные коммунальные услуги.