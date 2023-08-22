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26 августа, 16:49
Новости

В Калмыкии хотят внедрить онлайн-контроль за аварийными дорогами

В Калмыкии хотят внедрить онлайн-контроль за аварийными дорогами

Правительство России намерено расширить действие системы, с помощью которой можно в автоматическом режиме контролировать опасные участки дорог, на 10 регионов. Об этом по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, эксперимент, проводился в трех регионах и показал хороший результат. К опытной эксплуатации теперь присоединятся Кемеровская, Самарская, Ярославская, Новосибирская, Иркутская, Ростовская, Челябинская области, а также Краснодарский, Забайкальский края и Калмыкия. Новая система - созданное Росавтодором единое цифровое пространство, которое позволяет в онлайн-режиме отслеживать, что происходит в конкретном субъекте и на конкретном участке дороги.

Также система дистанционно отслеживает ход строительства, готовность документов, программ дорожной деятельности, а также заключение контрактов.

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