26 августа — праздник не только для Южной Осетии, но и России — председатель комиссии Общественной палаты РФ

Фото:Государственное информационное агентство "Рес"

В Южной Осетии 26 августа — великий праздник не только для республики, но и для России, - отметил в ходе встречи с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Рифат Сабитов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Рифат Сабитов прибыл в Цхинвал для участия в праздничных мероприятиях в честь 15-й годовщины со дня признания независимости РЮО РФ.

Сабитов выразил благодарность президенту за теплый прием.

«Мы рады находиться рядом в такой важный день», – отметил он.

Кроме того, заместитель генерального директора ВГТРК рассказал о своих впечатлениях от просмотра документального фильма «Независимая», премьерный показ которого состоялся сегодня в Цхинвале.

«Освещение событий августа 2008 года играют важную роль для каждого гражданина Южной Осетии. В документальный фильм «Независимая» режиссера Тимура Кусова вошли эксклюзивные архивные кадры, которые не допускают искажения фактов. Картина раскрывает всю правду о событиях августа 2008 года», – отметил он.

Глава государства поприветствовал гостей и поблагодарил их за участие в значимом для народа Южной Осетии празднике.

«Сегодня народ Южной Осетии вспоминает те ужасы, боль и страдания, через которые пришлось пройти. Но вместе с этим мы сегодня празднуем великий праздник. День признания нашей независимости Россией без всякого преувеличения стал новой точкой отсчета в истории», – сказал он.

За большой вклад и прорыв информационной блокады во время агрессии Грузии против осетинского народа в августе 2008 года Алан Гаглоев наградил Рифата Сабитова и гендиректора ВГТРК Олега Добродеева орденами Дружбы.

Автор фильма «Независимая» о новейшей истории Южной Осетии, гендиректор ГТРК «Алания» Тимур Кусов удостоен звания «Заслуженный журналист РЮО».