Калмыкия стала самым популярным направлением для отдыха у россиян

Такие данные приводит одна из туристических платформ на основе анализа заказов туров жителями российских мегаполисов. Эксперты отмечают повышенный спрос на этнографические путешествия в Калмыкию. Туристов здесь привлекают степные прогулки на верблюдах, знакомство с историей, а также маршруты по загадочным местам Калмыкии, где природа сохранила свой первозданный вид.

Вторым и третьим по популярности направлениями являются Хакасия и Алтайский край. Исследование проводилось в период с июня по август среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.