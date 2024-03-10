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12 марта, 12:00
Новости

В Калмыкии готовятся к проведению Фестиваля тюльпанов

В Калмыкии готовятся к проведению Фестиваля тюльпанов

Мероприятие пройдет с 1 по 30 апреля. На разных площадках республики состоятся концерты, весенние спектакли, мастер-классы, ярмарки и этнографические выставки. Кроме того, пройдут гастрономический фестиваль «МаханФест», праздник национальных видов спорта Джангариада.

Для гостей фестиваля создадут туристический маршрут, в который войдут посещение горящего источника, поющих барханов и розового озера.

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