В Калмыкии готовятся к проведению Фестиваля тюльпанов

Мероприятие пройдет с 1 по 30 апреля. На разных площадках республики состоятся концерты, весенние спектакли, мастер-классы, ярмарки и этнографические выставки. Кроме того, пройдут гастрономический фестиваль «МаханФест», праздник национальных видов спорта Джангариада.

Для гостей фестиваля создадут туристический маршрут, в который войдут посещение горящего источника, поющих барханов и розового озера.