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12 марта, 11:28
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Неравнодушные жители Калмыкии награждены почётными знаками «Команда Путина» и благодарностями за участие в жизни региона и помощь бойцам СВО

Неравнодушные жители Калмыкии награждены почётными знаками «Команда Путина» и благодарностями за участие в жизни региона и помощь бойцам СВО

Ее лауреатами стали 10 жителей республики - это врачи, волонтёры, предприниматели, боец СВО, общественные деятели и популяризаторы культуры. Каждый из них внес неоспоримый вклад во благо людей и общества. Награды вручил руководитель регионального исполкома Народного фронта Баатр Мергульчиев.

В числе лауреатов премии - Дмитрий Шараев, Эрвена Оргаева, Бадма Башанкаев, Евгений Бембеев, Дмитрий Сангаджиев, Олег Пюрбеев, Чимид Джангаев, Баатр Мергульчиев, Нарни Идатиев и Сергей Даванов.

Видео: Народный фронт Калмыкии

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