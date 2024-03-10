Неравнодушные жители Калмыкии награждены почётными знаками «Команда Путина» и благодарностями за участие в жизни региона и помощь бойцам СВО
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Ее лауреатами стали 10 жителей республики - это врачи, волонтёры, предприниматели, боец СВО, общественные деятели и популяризаторы культуры. Каждый из них внес неоспоримый вклад во благо людей и общества. Награды вручил руководитель регионального исполкома Народного фронта Баатр Мергульчиев.
В числе лауреатов премии - Дмитрий Шараев, Эрвена Оргаева, Бадма Башанкаев, Евгений Бембеев, Дмитрий Сангаджиев, Олег Пюрбеев, Чимид Джангаев, Баатр Мергульчиев, Нарни Идатиев и Сергей Даванов.
Видео: Народный фронт Калмыкии