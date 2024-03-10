Сегодня сотрудники и ветераны федеральной службы Уголовно-исполнительной системы РФ принимают поздравления с профессиональным праздником

Исполняется 145 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы. История регионального ведомства насчитывает 53 года. Сотрудников ведомства поздравил Президент Владимир Путин.

"Важность задач, стоящих перед ФСИН, требует от сотрудников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности, неукоснительного соблюдения дисциплины. Ведь от вас, вашего добросовестного труда во многом зависят укрепление законности и правопорядка в стране, защищенность каждого человека", - говорится в поздравлении главы государства.