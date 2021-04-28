В Калмыкии голосование на предварительном голосовании проходит также и с национальным колоритом

В Калмыкии сегодня в течение дня работают счетные избирательные участки. Жители голосуют активно. Особое настроение задают граждане, пришедшие на участки в национальных костюмах. Как отмечают члены комиссии, другие избиратели, это задает более праздничное настроение и выглядит колоритно.

Так, учитель калмыцкого языка Лаганской школы №4 Ирина Басангова пришла сделать свой выбор в национальном костюме. «Я считаю участие в голосовании - это, своего рода, важное историческое событие и подчеркнуть это можно еще и добавив наш местный колорит. Сегодня вся страна голосует и выбирает своего кандидата. Я верю, что кандидаты Калмыкии - все достойные лица нашей республики».

Другие участники национального флешмоба отмечают, что в острый период пандемии мы практически никуда не выходили. Сегодня с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности, мы смогли принять участие очно. Ну и, конечно, в национальном стиле тоже.