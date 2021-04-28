Бату Хасиков направил поздравления народу Бурятии по случаю празднования 98-летия со дня образования автономии республики

"Поздравляю вас со знаменательным праздником – 98-летием со дня образования автономии.

Все эти годы Республика Бурятия вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие и благополучие нашей страны.

Мы, жители Калмыкии, всегда рады слышать о достижениях и успехах Бурятии. Наши народы соединены неразрывными узами братства, имеют одни истоки и вместе бережно хранят единые духовные ценности и традиции предков. Желаю вам мира, добра и процветания! " - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова