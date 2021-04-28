  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 мая, 20:32
НовостиCOVID-19

В Калмыкии продлен период ограничений до 20 июня включительно

В Калмыкии продлен период ограничений до 20 июня включительно

Решением регионального Оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии в республике продлен период действия ограничительных мер до 20 июня включительно. Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции.

По оценке Оперштаба в республике еще не достигнуты показатели эпидемиологического благополучия, рекомендованные Роспотребнадзором РФ для перехода на следующий этап снятия ограничений. В Калмыкии сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Также решением оперативного штаба предусматривается возможность проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований - об этом сообщает пресс-служба Главы Калмыкии

 

 

 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия