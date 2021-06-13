В Элисте открылся независимый Центр по подготовке, сортировке и классификации руна

Одна площадка уже функционирует в поселке Утта Яшкульского района. Это позволило и самим фермерам реализовать сырье, окупить затраты на стригальную кампанию, наладить связи с покупателями, и пополнить казну региона за счет налоговых отчислений предприятия. А также обеспечить работой местных жителей. Теперь возможности расширяются. Что говорят сами сельхозтоваропроизводители? Об этом – в нашем материале.

В огромном складском помещении кипит работа. Здесь налажен весь цикл производственного механизма. От классификации шерсти до ее упаковки. Почти тонну сырья привез сюда Сергей Яков из поселка Бага-Чонос Целинного района. У него личное подсобное хозяйство. Говорит, что три года назад не мог сбыть основную продукцию, убытки были большие из-за перекупщиков, увеличивающих стоимость руна. От долгого хранения качество шерсти совсем ухудшилось. Пришлось его просто сжечь, избавиться от мусора.

Напомним, трудности сельзхозтоваропроизводители начали испытывать с того времени, когда закрылась единственная фабрика первичной обработки шерсти в регионе. Это случилось 11 лет назад.

Грубая шерсть стоит 15 рублей, а качественная тонкорунная - от 50 до 80 рублей. Так что, сегодня у овцеводов региона появилась надежда вернуть деньги за свой тяжелый труд. Она связана с созданием специализированной организации по приему и продаже сырья. Предприятие «Калмыцкая шерсть» будет базироваться не только в поселке Утта Яшкульского района, но теперь и в Элисте. А потому, доставить руно для производителей из разных уголков степного края не составит труда.

На сегодняшний день здесь заготовлено более 15 тонн сырья. Практически всё уйдет на экспорт: в Уругвай, Индию и Белоруссию.

А еще у калмыцких производителей появилась возможность тестировать шерсть и сертифицировать ее по международным стандартам в рамках договоренности между предприятием и Московской лабораторией, куда и будут отправлять сырье для анализа и оценки. Это позволит им реализовать руно напрямую зарубежным партнерам. Речь, прежде всего, идет о тонком волокне, которое всегда пользуется спросом. Ведь его качество зависит не только от генетического потенциала животных, но и от сбалансированного кормления и особого содержания. Чем шерсть тоньше, тем дороже.

Перед компанией стоит задача по дальнейшему расширению производства. Увеличится число центров по переработке шерсти, оснащенных современным оборудованием. А это значит, республиканская казна получит дополнительный доход, появятся новые рабочие места.