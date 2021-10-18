22 ноября, 11:47
В Калмыкии ежемесячную выплату при рождении первенца получают 2521 семья
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Такие данные приводит Министерство социального развития, труда и занятости республики. Сегодня на эти цели направлено свыше 211 миллионов рублей.
Напомним, получить такую выплату могут семьи, в которых после 1 января 2018 года родился или был усыновлен первый ребёнок. При этом необходимо чтобы среднедушевой доход семьи не более чем в два раза превышал прожиточный минимум – 11083 рубля.