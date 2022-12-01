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11 мая, 14:26
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В Калмыкии еще одна семья получила ключи от квартиры

В Калмыкии еще одна семья получила ключи от квартиры

В целях обеспечения детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, Минстрой Калмыкии приобрел еще одно жилье из специального фонда в Элисте. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале профильного ведомства.

"Обеспечение жильем этой категории граждан - приоритетная задача, которую поставил перед нами Президент Владимир Путин. Мы последовательно реализуем ее в республике". Отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков.

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