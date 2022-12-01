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11 мая, 10:23
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C начала года более ста сорока молодых мам Калмыкии получили единовременную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей, сообщается в официальном телеграмм-канале Минсоцразвития региона

C начала года более ста сорока молодых мам Калмыкии получили единовременную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей, сообщается в официальном телеграмм-канале Минсоцразвития региона

Общий объем направленных средств составил 7 миллионов рублей. В соответствии с указом Главы Республики на меру поддержки могут претендовать молодые женщины в возрасте до 25 лет включительно и родившие ребенка в период с 1 января 2019 года до конца 2024-го.

Отметим, что заявление о назначении выплаты подается гражданами в центры соцзащиты населения по месту жительства.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия

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