В Калмыкии до конца текущего года построят Красинскую солнечную электростанцию мощностью 60 МВт в Лаганском районе

Появится она вблизи села Улан-Хол. Прогнозная годовая выработка СЭС составит порядка 99,5 млн кВт*ч. Инвестор не уточнил объем инвестиций в проект, но пояснил, что планируется привлекать кредитное финансирование.



В 2024 году в том же районе будет построена еще одна станция — Лаганская, проектная мощность которой также составит 60 МВт.



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