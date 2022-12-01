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18 января, 10:02
Новости

"Снеговик-2023"

"Снеговик-2023"

Под таким названием прошел ежегодный турнир по дзюдо на базе спортивно-подросткового клуба "Аршан". Организаторами выступила Администрация города Элисты, помощь в проведении оказало "Газпром газораспределение Элиста".

Участие в соревновании приняли юные атлеты в возрасте до 10 лет. Все призеры получили медали и грамоты, а самые юные участники еще и сладкие призы.

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