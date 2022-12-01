В Элисте стартовала всероссийская акция «Студенческий десант»

Ежегодно МВД России по Республике Калмыкия организует мероприятия, которые проводятся в рамках акции. Она проходит на базе Центра кинологической службы МВД по Республике Калмыкия, об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Акция направлена на патриотическое воспитание молодого поколения и на привитие студентам правовой грамотности, стремления к здоровому образу жизни.



Фото: t.me/mvdkalmykia