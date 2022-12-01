18 января, 09:31
В Элисте стартовала всероссийская акция «Студенческий десант»
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Ежегодно МВД России по Республике Калмыкия организует мероприятия, которые проводятся в рамках акции. Она проходит на базе Центра кинологической службы МВД по Республике Калмыкия, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ежегодно МВД России по Республике Калмыкия организует мероприятия, которые проводятся в рамках акции. Она проходит на базе Центра кинологической службы МВД по Республике Калмыкия, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Акция направлена на патриотическое воспитание молодого поколения и на привитие студентам правовой грамотности, стремления к здоровому образу жизни.
Фото: t.me/mvdkalmykia