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28 июня, 13:37
Новости

Модернизацию аэропорта Элисты планируют завершить осенью

Модернизацию аэропорта Элисты планируют завершить осенью

В реализацию проекта инвестировали 140 млн рублей. Уже проведено переустройство помещений аэровокзала для обеспечения максимально комфортного и безопасного обслуживания пассажиров, поставлено современное оборудование, сообщил сегодня агентству ТАСС глава республики Бату Хасиков. Сейчас модернизируется фасад аэровокзала, ведется внутренняя отделка помещений, планируется также благоустроить прилегающую к зданию территорию, - сказал он. Терминал аэропорта сделают доступным для маломобильных граждан, он также будет обеспечен автоматической котельной, в которую инвестировано 30 млн рублей, уточнил Хасиков.

В 2022 году правительство Калмыкии во взаимодействии с компанией "Аэропорты большой страны" расширили маршрутную сеть до 10 направлений. Годом ранее пассажиропоток был увеличен более чем на 20 процентов, достигнув почти 100 тыс человек. Программа полетов в Элистинском аэропорту продолжится после снятия ограничений, введенных Росавиацией.

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