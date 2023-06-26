Модернизацию аэропорта Элисты планируют завершить осенью

В реализацию проекта инвестировали 140 млн рублей. Уже проведено переустройство помещений аэровокзала для обеспечения максимально комфортного и безопасного обслуживания пассажиров, поставлено современное оборудование, сообщил сегодня агентству ТАСС глава республики Бату Хасиков. Сейчас модернизируется фасад аэровокзала, ведется внутренняя отделка помещений, планируется также благоустроить прилегающую к зданию территорию, - сказал он. Терминал аэропорта сделают доступным для маломобильных граждан, он также будет обеспечен автоматической котельной, в которую инвестировано 30 млн рублей, уточнил Хасиков.



В 2022 году правительство Калмыкии во взаимодействии с компанией "Аэропорты большой страны" расширили маршрутную сеть до 10 направлений. Годом ранее пассажиропоток был увеличен более чем на 20 процентов, достигнув почти 100 тыс человек. Программа полетов в Элистинском аэропорту продолжится после снятия ограничений, введенных Росавиацией.