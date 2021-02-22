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16 марта, 09:55
НовостиСтроительствоОбщество

В Калмыкии до четырех полос расширят 7 км подъездных дорог к Элисте от трассы Р-22 «Каспий» рядом с поселком Кировский в Сарпинском районе

В Калмыкии до четырех полос расширят 7 км подъездных дорог к Элисте от трассы Р-22 «Каспий» рядом с поселком Кировский в Сарпинском районе

В ходе капремонта подрядная организация, сообщает ее пресс – служба, обновит дорожную одежду, установит систему водоотвода, заменит водопропускные трубы, отремонтирует существующие съезды и укрепит обочины.

Верхний слой покрытия выполнят из прочного и долговечного щебеночно-мастичного асфальтобетона, а проезжую часть планируется расширить с двух до четырех полос.

На двух обновлённыхавтобусных остановках и пешеходном переходе установят искусственное освещение, светодиодные светофоры и пешеходное барьерное ограждение. Сейчас идет подготовка строительной площадки. Ввести объект в строй планируют до конца 2021 года.

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