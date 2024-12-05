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6 декабря, 10:36
НовостиСобытиеКультура

В Калмыкии детская музыкальная школа города Лагани получила новые инструменты и учебно-методические пособия. Все это приобретено в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктур

В Калмыкии детская музыкальная школа города Лагани получила новые инструменты и учебно-методические пособия. Все это приобретено в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктур

При поддержке министерства культуры и туризма республики, а также главы Лаганского РМО Юрия Когаева, в музыкальную школу поступили гитары, калмыцкие домбры, саратовская гармонь, хучир, комплектующие к музыкальным инструментам, учебная литература, интерактивное оборудование и оборудование для школьной студии звукозаписи.

Эти поможет повысить качество музыкального образования, создать условия для творчества учащихся.

Видео: Лаганский район

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