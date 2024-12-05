В Калмыкии создан международный волонтёрский корпус 80-летия Победы «Волонтёры Победы».

Он начал свою работу в Международный день добровольчества в Доме молодёжи имени Б.Б. Городовикова в Элисте.

Волонтеры центра будут сопровождать такие мероприятия, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Диктант Победы», «Сад Памяти» и другие, не менее важные события.

Волонтёрский корпус 80-летия Победы создан по аналогии Всероссийского корпуса 70-летия Победы, который действовал в 2015 году и стал основой для формирования движения «Волонтёры Победы».

Движение объединяет людей разных возрастов, религиозных конфессий и профессий. Международный волонтёрский корпус действует при поддержке Росмолодежи, Россотрудничества и других российских и зарубежных партнеров.

Фото: Правительство Республики Калмыкия