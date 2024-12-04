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6 декабря, 10:32
НовостиСобытиеКриминал

Элистинка уличена в серии краж. Подозреваемая в краже игрушек из магазина на сумму 9 тысяч рублей, совершила в тот же день еще одно преступление.

Элистинка уличена в серии краж. Подозреваемая в краже игрушек из магазина на сумму 9 тысяч рублей, совершила в тот же день еще одно преступление.

Расследование, проведенное оперативниками, выявило еще одну кражу, совершенную ею. Полиция установила, что гражданка совершила еще одну кражу в другом сетевом магазине на сумму 2800 руб. Но, и помимо этого, женщина уличена в серии преступлений.

Внимательный анализ записей камер видеонаблюдения из двух магазинов, а также данные, полученные в ходе опроса свидетелей, установили еще один факт воровства, совершенный подозреваемой несколько дней назад. На этот раз речь идёт о краже игрушек из магазина на сумму, превышающую 10 000 рублей. Часть похищенных товаров изъята. Возбуждено уголовное дело. по статье «Кража».

Фото: МВД Калмыкия

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