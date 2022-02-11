В Калмыкии дан старт Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

Она проводится для того, чтобы взрослые смогли сами принять участие в пробном экзамене, познакомиться его с правилами и процедурой, подготовиться психологически и настроить своих детей.

За партами - родители старшеклассников, кому в скором времени предстоит серьезное испытание – итоговая аттестация, которая, во многом, определит будущее выпускника школы. Взрослые сознательно принимают решение - пройти всю экзаменационную процедуру, чтобы после правильно настроить на ЕГЭ своих детей. Об этом говорит и Сагина Цакирова, у которой сын на пороге выпуска.

Из-за пандемии коронавируса два года назад сын-девятиклассник не сдавал экзамены, тогда ОГЭ был отменен. Сейчас он в выпускном 11 классе и, по мнению Сагины Цакировой, сейчас ему сложно в психологическом плане.

Правильно настроить ребенка, придать ему уверенность в своих силах, с этой целью и проводится акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Организатор - Рособрнадзор, проводит масштабное мероприятие уже шестой раз. В этом году родители смогут проверить свои знания по математике базового уровня. Но это не главное, - подчеркивает Татьяна Болтырова, заведующая сектором Государственной итоговой аттестации Министерства образования и науки Калмыкии. Пройдя самостоятельно все процедуры, взрослые будут в курсе того, как осуществляется контроль на входе, какие меры безопасности предпринимаются на пунктах сдачи ЕГЭ, как печатают и обрабатывают материалы. Между тем, итоговая аттестация у старшеклассников не за горами.

Всего в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» примут участие около 300 человек. Будет задействовано 15 пунктов проведения итоговых аттестаций.