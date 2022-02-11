Элистинцы отмечают рост стоимости социально значимых продуктов

Для того, чтобы выяснить, действительно ли это так, сегодня наша съемочная группа провела мониторинг цен с сотрудниками антимонопольной службы в магазинах Элисты. А также выяснила, хватает ли товаров на прилавках.

Элистинка Любовь Рыбалова вновь пришла за рафинадом. Уже второй день женщина в поисках сахара для своего супруга. К сожалению, и сегодня они не увенчались успехом. Его вновь раскупили.

Ей вторят и другие покупатели. По их мнению, отсутствие этого товара на прилавках магазинов – результат искусственно созданной паники самими потребителями. А это дает возможность производителям придерживать продукцию, чтобы в дальнейшем более выгодно ее продать.

Так ли это, на самом деле? Проверит региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Её сотрудники ежедневно проводят мониторинг цен в сетевых торговых магазинах, проверяют наличие товара на прилавках.

По соглашению Министерства экономики и торговли республики с торговыми сетями, стоимость социально значимых продуктов не должна повышаться более, чем на 10%.

Однако, с начала марта уже выявлены факты роста цен выше 30%. По словам начальника отдела торговли и лицензирования профильного ведомства Леонида Максимова, для урегулирования ситуации в надзорные органы уже направлены письма.

Между тем, по словам управляющих сетевых маркетов, поставки сахара приходят постоянно, без перебоев. В некоторых точках Элисты поступления - ежедневные.

И, все же, стоит ли закупать сахар и другие первостепенные продукты впрок? Этот товар бакалейной группы, также, как и гречка, и подсолнечное масло - имеет определенный срок хранения. Покупая его в большом количестве, жители Калмыкии рискуют просто-напросто выкинуть деньги на ветер. А повышенный спрос на этот товар, в свою очередь, может повлечь за собой неоправданное поднятие цен со стороны производителя. В этом случае, жители Калмыкии вправе обратиться в региональное УФАС.