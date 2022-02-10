В Калмыкии дан старт Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

Она проводится для того, чтобы взрослые смогли принять участие в пробном экзамене, познакомиться с его правилами, подготовиться психологически и настроить своих детей.

В этом году родители смогут проверить знания по математике базового уровня. Это один из двух обязательных предметов, его сдают для получения аттестата.

В регионе будут задействованы 15 пунктов проведения, свое участие подтвердили почти 300 человек. В Элисте экзамен пройдёт в школах №4 и №23.