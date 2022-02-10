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16 марта, 10:08
НовостиОбразование

В Калмыкии дан старт Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

В Калмыкии дан старт Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

 Она проводится для того, чтобы взрослые смогли принять участие в пробном экзамене, познакомиться с его правилами, подготовиться психологически и настроить своих детей.

В этом году родители смогут проверить знания по математике базового уровня. Это один из двух обязательных предметов, его сдают для получения аттестата.

В регионе будут задействованы 15 пунктов проведения, свое участие подтвердили почти 300 человек. В Элисте  экзамен пройдёт в школах №4 и №23.

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