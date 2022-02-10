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15 марта, 20:52
НовостиОбщество

Сегодня – День защиты прав потребителей

Сегодня – День защиты прав потребителей

Этот день, без сомнения, касается каждого из нас, ведь все мы являемся потребителями. О том, кто готов оказывать необходимую консультационную и судебную помощь, и с какими проблемами сталкиваются товаропотребители -  в материале нашего корреспондента Белг Манцаевой. 

Месяц назад элистинец Юрий Сарангов в одном из сетевых магазинов бытовой техники приобрел водонагреватель. В Управление Роспотребнадзора обратился, потому что купленная аппаратура перестала работать.

Подобные жалобы, по словам начальника отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора Светланы Амхаловой, поступают часто.

С начала текущего года здесь приняли уже более 70 претензий. Они касаются просроченных товаров, повышения коммунальных платежей, оказания некачественных услуг. По всем вопросам, согласно законодательству, будут приняты меры.

В этом году Всемирный день прав потребителей проходит под девизом - «Справедливые цифровые финансовые услуги». Использование цифровых технологий и интернета позволило финансовым организациям ускорить и упростить доступ к своим услугам. Безусловно, цифровые финансы открывают новые возможности, но также несут новые риски, которые могут привести к несправедливым результатам для потребителей.

По вопросам защиты прав потребителей организована работа телефонной «горячей линии». Консультацию специалистов можно получить в рабочие дни по телефонам: 3-85-60, 3-88-62.

 

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