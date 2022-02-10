Национальный музей имени Пальмова готовит к открытию фотовыставку «Калмыцкая степь»

Автор проекта – руководитель Театра костюма и пластики Татьяна Милованова. В экспозиции будет представлено около 60 работ. В них через авторские картины отражена культура взаимоотношений семьи разных сословий, свадебные и воинские обряды, атмосферу эпохи.

В центре внимания - человек, его поза, лицо, мимика, одежда. Все это, по словам Миловановой, рождает чувство сопричастности представленной эпохе.