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16 марта, 11:04
НовостиКультура

Национальный музей имени Пальмова готовит к открытию фотовыставку «Калмыцкая степь»

Национальный музей имени Пальмова готовит к открытию фотовыставку «Калмыцкая степь»

 

Автор проекта – руководитель Театра костюма и пластики Татьяна Милованова. В экспозиции будет представлено около 60 работ. В них через авторские картины отражена культура взаимоотношений семьи разных сословий, свадебные и воинские обряды, атмосферу эпохи.

В центре внимания - человек, его поза, лицо, мимика, одежда. Все это, по словам Миловановой, рождает чувство сопричастности представленной эпохе.

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