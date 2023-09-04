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6 сентября, 14:19
Новости

В Калмыкии дан старт посевной кампании

В Калмыкии дан старт посевной кампании

Первыми в регионе приступили к севу озимых культур растениеводы Малодербетовского района. В ООО Плодовитое работают на полях 4 зерносеялочных агрегата. За рулем – опытные механизаторы. Очередной круг на Кировце завершает Алексей Грибанов.

По его словам, это только начало страды, темпы будут наращиваться, в сутки планируют засевать до 50 га. Всего же под озимые зерновые культуры в хозяйстве отведено 2600 гектаров. Завершить страду должны в течение двух недель.

Между тем, в районе завершается еще одна кампания – заготовка кормов. О планах на текущий год и подготовке животноводов к зимовке – в вечернем выпуске Вестей.

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