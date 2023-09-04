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6 сентября, 14:19
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В эти дни представители Калмыкии принимают участие в V Форуме социальных инноваций регионов

В эти дни представители Калмыкии принимают участие в V Форуме социальных инноваций регионов

Делегацию степной республики возглавляет заместитель Председателя Правительства – Министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева. В своём приветствии Президент отметил, что многие новаторские идеи изначально были предложены и реализованы в ряде регионов и сегодня приносят реальную пользу.

Это поддержка семей, совершенствование инфраструктуры детского отдыха и активного долголетия, инновационное развитие системы социального обслуживания населения. Как рассказала Марина Ользятиева, участие в форуме – это возможность обсудить тенденции в сохранении здорового общества, развитие современной модели рынка труда, а также знакомство с эффективными практиками для достижения высокого качества жизни граждан.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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