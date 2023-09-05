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7 сентября, 11:33
НовостиСпорт

Сегодня ученики Троицкой школы представят Республику во Всероссийском этапе «Президентских спортивных игр» в Анапе

Сегодня ученики Троицкой школы представят Республику во Всероссийском этапе «Президентских спортивных игр» в Анапе

В них примут участие свыше 1000 обучающихся из разных субъектов. Организатором выступает Минпросвещения совместно с Минспортом России. В программе: соревнования по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, самбо, мини-футболу. Игры продлятся до 27 сентября.

Фото: Администрация Целинного района Калмыкии

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