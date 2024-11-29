В Калмыкии прошел первый слет Ассоциации воспитателей Яшкульского района.
Участников слета приветствовали руководитель управления образованием Татьяна Васлиева, председатель Ассоциации воспитателей РК Алла Тактинова, старший преподаватель "КРИПКРО" Алевтина Эрднеева, председатель Ассоциации воспитателей района Светлана Цеденова.
На слете обсудили цели, задачи и направления работы Ассоциации дошкольной ступени образования. Говорили о создании условий для непрерывного повышения квалификации педагогов, о помощи педагогам осваивать и применять в работе современные педагогические технологии, и о том, как важно выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт.
Марем Курбанова – педагог - психолог детского сада "Малыш" провела тренинг. Воспитатели района Бибигуль Дигановой и Гиляной Богниковой представили конкурс «Большая игра» для педагогов, который дает возможность прокачать им свои профессиональные навыки.
Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!