В семинаре-совещании «Комфортная школа», который сегодня открылся в Москве, принимают участие Елена Лиджиева - директор Этнокультурной гимназии им. Зая-Пандиты и Хонгр Очуров - директор Элистинской средней школы№ 21.

В мероприятии участвует более 150 специалистов из субъектов Российской Федерации. В рамках семинара-совещания, присутствующие обсудят, как создать современную комфортную школу, ее оснащение с помощью бережливого производства.

Руководители из Калмыкии принимают участие в мастер-классах по инструментам бережливого производства, которые проводят специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

Семинар-совещание «Комфортная школа» проходит в рамках реализации проекта по повышению эффективности вспомогательных школьных процессов, в том числе с использованием принципов бережливого производства.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия