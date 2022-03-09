В Калмыкии цены на некоторые продовольственные товары снизились

К ним, к примеру, относятся рис и молочная продукция. Сахар значительно подешевел. В марте его стоимость резко подскочила, и он стоил около ста рублей. А вот цены на овощи в последние дни, наоборот, выросли. Подорожание сразу заметили элистинцы. Сегодня антимонопольная служба вновь провела мониторинг в крупных сетевых магазинах Элисты. Ольга Эняева продолжит.

Пенсионерка Лариса Будыльская говорит, что картофель, лук, свёкла резко подорожали. Побила все рекорды - капуста. Местами она стоит 100 рублей за килограмм. Еще в феврале овощной набор для борща обходился в сумму 100-120 рублей. Помидоры и огурцы женщина покупает только в день пенсии. А импортная продукция, по её словам, еще дороже.

Цены взлетели везде - на рынке, в крупных супермаркетах и в небольших овощных магазинах. Между тем, специалисты регионального Управления антимонопольной службы осуществляют ежедневный мониторинг средней стоимости продовольственных товаров в регионе. В ведомстве поясняют, что на изменение цен повлиял сезонный фактор. В конце весны и начале лета овощи традиционно дорожают. Прошлогодний урожай закончился, а нового на прилавках мало.

И коснулось это не только плодоовощной продукции. Напомним, жители региона впервые столкнулись с подорожанием в марте. Тогда цены взлетели на пресловутую гречку, растительное масло, макаронные изделия, сахар, стоимость которого сейчас снизилась. Но в момент съемок на полке одного из сетевых магазинов его не было.

Кстати, крупные торговые сети решили ограничивать отпуск товаров в одни руки. Речь идет о социально значимых продуктах. Дело в том, что в последнее время участились случаи, когда один покупатель приобретает их в большом количестве, чем требуется для семейного употребления, - говорит продавец Татьяна Лукина.

А мониторинг антимонопольного ведомства показал, что в республике цены на некоторые продовольственные товары снизились. К ним, например, относятся рис и молочная продукция. Между тем, в управлении работает горячая линия, куда жители региона могут обратиться по поводу роста цен.

Все полученные сведения используются для выявления и принятия меры антимонопольного реагирования в отношении недобросовестных поставщиков. Таких случаев необоснованного повышения цен в регионе пока не зафиксировано.